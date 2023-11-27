Байден пропустит конференцию по климату в Дубае

Президент США Джо Байден пропустит Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28), которая пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря, пишет газета New York Times, ссылаясь на источники в Белом доме.

Источник из администрации Байдена не назвал причину, по которой американский лидер не появится на этом двухнедельном форуме.

До этого РИА Новости сообщило, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут встретиться на конференции ООН по климату, которая пройдет в Дубае в ноябре-декабре.

Организатором встречи может выступить президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он обсудил эту идею с папой Римским и уведомил о плане президента США Джо Байдена.

Официального подтверждения об участии Путина и Зеленского в конференции не было ни от одной из сторон.

Ранее эдинбургский палеонтолог заявил, что климатический кризис может сделать людей карликами.