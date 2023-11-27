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Арестович обвинил союзников Украины в отсутствии помощи для страны

Экс-советник офиса президента Арестович: обещавшие помощь Украине кинули ее

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Alexey Arestovych/YouTube

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) обвинил союзников его страны в том, что те, кто обещал ей помощь, «кинули» Киев. Об этом он написал он в своем Telegram-канале.

«Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку <…> и не предоставил ее. Читай — кинул», — заявил экс-советник офиса главы украинского государства.

Ранее глава специального комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Киев до конца 2023 года не получит новой американской помощи.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что без военной помощи Соединенных Штатов Украина продержится от силы неделю. Он назвал бюджет Украины на сегодняшний день сбалансированным, а экономические показатели выровненными. Но таких результатов удалось добиться благодаря ежемесячным многомиллиардным вливаниям. По данным российского лидера, Киев каждый месяц получает примерно $4-5 млрд по разным каналам: кредитам и грантам, например.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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