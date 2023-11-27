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Симоньян высказалась о последствиях срыва переговоров с Россией для Украины

Симоньян: сорванные переговоры сделали из Украины страну инвалидов и эмигрантов

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что срыв переговоров между Москвой и Киевом превратил Украину в государство «инвалидов и эмигрантов». Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Журналист отреагировала на слова главы украинской партии «Слуга народа» в Верховной Рhде Давида Арахамии. Он заявил, что весной 2022 года бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев закончить конфликт на Украине, призвав ничего не подписывать с РФ.

По ее словам, украинский парламентарий «не сдержался и сказал правду».

«И получается, все это время мы здесь все были правы. Путин говорил правду, и получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации», — сказала Симоньян.

До этого президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава российского государства показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, Украина «выкинула документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Он также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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