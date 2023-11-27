В Вашингтоне заявили, что пакет помощи Украине вряд ли примут в США до конца года

Глава специального комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Киев до конца 2023 года не получит новой американской помощи. Об этом конгрессмен рассказал в интервью телеканалу NBC News.

По мнению Тернера, будет крайне сложно предоставить к концу года Украине новый пакет помощи. Конгрессмен считает, что препятствием к этому является политика властей США, проводимая в отношении границы страны с Мексикой.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил дальнейшие шаги по укреплению возможностей вооруженных сил страны.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США и контактная группа по Украине выделили более $80 млрд на помощь Киеву с начала специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.