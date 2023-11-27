Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Вашингтоне заявили, что пакет помощи Украине вряд ли примут в США до конца года

Конгрессмен Тернер заявил, что пакет помощи Киеву вряд ли примут до конца года

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Глава специального комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Киев до конца 2023 года не получит новой американской помощи. Об этом конгрессмен рассказал в интервью телеканалу NBC News.

По мнению Тернера, будет крайне сложно предоставить к концу года Украине новый пакет помощи. Конгрессмен считает, что препятствием к этому является политика властей США, проводимая в отношении границы страны с Мексикой.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил дальнейшие шаги по укреплению возможностей вооруженных сил страны.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что США и контактная группа по Украине выделили более $80 млрд на помощь Киеву с начала специальной военной операции РФ на Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий