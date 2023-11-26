Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works предсказал, что на Украине потребуют отставки президента Владимира Зеленского из-за суровой зимы и постоянных отключений света и тепла в сильные морозы.

Он полагает, что ближайшие несколько недель покажут, как настроено население, потому что зима с холодами пришла рано. Джонсон допустил, что электростанции и системы отопления не выдержат нагрузки.

«У тех, чья жизнь шла нормально, без каких-либо жертв, этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он ушел», — уверен экс-аналитик.

Он добавил, что конфликт между главой государства и военным командованием за власть в стране может вновь разгорелся в декабре.

Также Джонсон предсказал последствия отказа Киева от переговоров с Москвой. По его словам, Запад ясно продемонстрировал, что ему больше не нужна Украина и ее глава Владимир Зеленский.

Ранее литовские власти назвали одно условие краха Украины.