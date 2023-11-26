Посол ЕС в Киеве заявила, что Украина может вступить в союз до конца десятилетия

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова в эфире всеукраинского телемарафона заявила, что считает реалистичной цель Украины стать членом ЕС до конца этого десятилетия, но добавила, что простым это решение не будет, передает РИА Новости.

«Я верю, что цель — достичь членства в ЕС до конца десятилетия — не является нереалистичной… Если рассматривать конец этого десятилетия как возможную дату, это может быть реалистично.», — сказала она.

Матернова добавила, что есть два важных элемента — Украина должна выполнить все требования, а для этого ей необходимо выполнить много технической работы, также нужны институционные урегулирования со стороны ЕС, чтобы принять новых членов.

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Украина в обозримом будущем станет частью Евросоюза (ЕС).

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стране нужны три «победы» на Западе: получить финансирование в конгрессе США, добиться утверждения нового пакета антироссийских санкций и стать членом ЕС. По словам украинского лидера, все три «победы» важны, и в ближайшее время Украине удастся достичь результата.

Ранее в Киеве сочли безответственным вето Венгрии на прием Украины в ЕС.