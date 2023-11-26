В Кремле выразили надежду, что Армения возобновит полноценное участие в ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что Армения со временем полноценно возобновит свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

«Надеемся, что наши армянские друзья все-таки со временем возобновят свой подход в пользу расширенного участия в организации», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что позиция Армении известна хорошо.

«Не во всем мы можем согласиться, потому что ОДКБ сохраняет свою востребованность. Все страны солидарны в необходимости дальнейшего укрепления и развития этого блока», — сказал он.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван примет решение по вопросу выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), исходя из интересов страны. Он отмечал, что членство страны в организации не дает ей необходимой поддержки, однако в то же время является помехой для получения помощи от других государств.

Ранее в Кремле отреагировали на отказ Армении участвовать в минском саммите ОДКБ.