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В Токио заинтересованы в проведении встречи японского премьера и лидера КНДР

Премьер Японии Кисида захотел встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Власти Японии прорабатывают возможность организации встречи главы японского правительства Фумио Кисиды с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на премьера.

«Правительство Японии по ряду каналов выражает желание проведения такой встречи для изменения статус-кво в отношениях двух стран и установления плодотворных отношений», — говорится в материале.

По данным журналистов, Токио рассчитывает, что Пхеньян вернет японцев, которые были похищены северокорейскими спецслужбами в конце 1970-х — начале 1980-х годов. В Японии заявляют, что в Северной Корее остаются 12 похищенных граждан.

До этого Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин во время встречи с главой МИД Китая Ван И и главой МИД Японии Ёко Камикавой выразил надежду на скорое возобновление трехсторонних саммитов Сеула, Пекина и Токио по нормализации отношений между государствами.

Ранее президент Южной Кореи заявил о влиянии сотрудничества Китая с КНДР и РФ.

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