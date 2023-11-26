Властям Великобритании необходимо ответить на неудобные вопросы о срыве переговоров по Украине на фоне заявлений, звучащих из Верховной рады. Об этом сказано в заявлении посольства РФ в Лондоне, передал ТАСС.

В диппредставительстве обратили внимание на очевидность того, что выход на переговорное решение был упущен «при существенном вкладе Великобритании», что имело трагические последствия для Украины.

«Не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии?» — сказано в документе.

Накануне Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.

25 ноября в ГД объяснили, почему Киев раскрыл роль Лондона в срыве переговоров.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.