Дискриминационные слова спикера Рады Руслана Стефанчука об ущемлении прав русского народа на Украине — суть современного киевского режима. Такое мнение выразил журналисту канала «Россия-1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы же неспроста называем его режимом, потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских», — пояснил Песков репортеру «России-1» Павлу Зарубину.

20 ноября председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил об отсутствии на территории страны русского национального меньшинства. По его мнению, права русских людей на Украине должны быть ущемлены, правительство страны должно пойти на такие меры из-за отсутствия уважения к Киеву со стороны Москвы.

Стефанчук также заявил, что представители русского народа не могут пользоваться «никакими привилегиями» на территории Украины.

9 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина высказалась о том, что на Украине нет русского нацменьшинства.

Днем ранее стало известно, что требование к Киеву уважать другие языки для членства в ЕС не коснется русского. Еврокомиссия не будет обращать внимание на положение дел с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что полностью запретить русский язык невозможно.