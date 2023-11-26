В Южной Корее надеются на возрождение трехсторонних саммитов с КНР и Японией

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин выразил надежду на скорое возобновление трехсторонних саммитов Сеула, Пекина и Токио по нормализации отношений между государствами. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с главой МИД Китая Ван И и главой МИД Японии Ёко Камикавой, передает Yonhap.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стала первой после четырехлетнего перерыва, поскольку Южная Корея, КНР и Япония пытаются нормализовать трехстороннее взаимодействие, следует из текста.

«Важно и дальше институционализировать трехстороннее сотрудничество, чтобы оно могло превратиться в стабильную и устойчивую систему», — заявил Пак Чин.

В свою очередь Ван И отметил, что страны должны играть «положительную роль» в региональном и глобальном развитии, основываясь на честном подходе.

Глава МИД Японии Камикава также подчеркнула важность трехстороннего сотрудничества, так как оно «вносит большой вклад в мир и процветание» во времена беспрецедентных проблем.

«Я хотела бы вернуться к этой отправной точке и сделать сегодняшние переговоры возможностью возобновить сотрудничество между тремя странами», — подчеркнула она.

До этого министр иностранных дел Японии Ёко Камикава и глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи Пак Чин провели двустороннюю встречу, в ходе которой осудили запуск северокорейского разведывательного спутника на орбиту.

Ранее президент Южной Кореи заявил о влиянии сотрудничества Китая с КНДР и РФ.