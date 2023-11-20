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Президент Южной Кореи заявил о влиянии сотрудничества Китая с КНДР и РФ

Президент Южной Кореи: сотрудничество КНР с КНДР и РФ подорвет авторитет Китая

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Ju Peng/AP

Международный авторитет Китая будет падать в случае развития сотрудничества Пекина с Северной Кореей и Россией, Пекин может это осознавать. Такое мнение высказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью британской газете The Telegraph, передает «Интерфакс».

«Китай, вероятно, примет во внимание, что продолжение трехстороннего сотрудничества с Северной Кореей и Россией, которые нарушили Устав ООН и резолюции Совбеза, а также другие международные нормы, не пойдет на пользу его международной репутации и авторитету», — сказал Юн.

По его словам, Китай «играет важную роль в продвижении свободы, мира и процветания в Восточной Азии», и у него, Пхеньяна и Москвы разные интересы.

Южнокорейский лидер также выразил обеспокоенность сотрудничеством между РФ и КНДР в военной области. По его мнению, оно угрожает миру на Корейском полуострове, а также в Северо-Восточной Азии и Европе.

Южная Корея, США и Япония намерены «активно реагировать» на такое сотрудничество, добавил он.

14 ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сотрудничество России и КНДР в военной сфере подрывает международный порядок.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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