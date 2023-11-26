Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Запад призвали забыть о Зеленском и восстановить отношения с Россией

Французский депутат Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с РФ

close
100%
Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страны Запада перестать идти на поводу у Североатлантического альянса (НАТО) и нормализовать отношения с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о Зеленском и поможем миру восторжествовать!» — написал Филиппо.

Также, по его словам, Соединенные Штаты и ФРГ «хотят как можно скорее вернуть себе рынки сбыта в России».

До этого Филиппо назвал безумием программу макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) Украине, согласно которой Киев ежемесячно получает от политического объединения €1,5 млрд.

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 млрд евро. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие!» — написал Филиппо.

Это происходит несмотря на то, что «война проиграна», а Украина глубоко коррумпирована, отметил политик.

Ранее французский политик заявил о необходимости выхода из Евросоюза.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий