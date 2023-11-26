Запад призвали забыть о Зеленском и восстановить отношения с Россией

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страны Запада перестать идти на поводу у Североатлантического альянса (НАТО) и нормализовать отношения с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о Зеленском и поможем миру восторжествовать!» — написал Филиппо.

Также, по его словам, Соединенные Штаты и ФРГ «хотят как можно скорее вернуть себе рынки сбыта в России».

До этого Филиппо назвал безумием программу макрофинансовой помощи от Европейского союза (ЕС) Украине, согласно которой Киев ежемесячно получает от политического объединения €1,5 млрд.

«Урсула фон дер Ляйен с гордостью сообщает, что ЕС выплатил режиму Зеленского очередной ежемесячный чек на 1,5 млрд евро. И так каждый месяц, начиная с января. Это безумие!» — написал Филиппо.

Это происходит несмотря на то, что «война проиграна», а Украина глубоко коррумпирована, отметил политик.

Ранее французский политик заявил о необходимости выхода из Евросоюза.