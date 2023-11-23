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Французский политик заявил о необходимости выхода из Евросоюза

Французский политик Филиппо призвал к выходу из ЕС национальных государств

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Panoramic/Global Look Press

Франция должна выйти из Евросоюза, который все более стремится к превращению в наднациональное государство. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Европейский парламент стремится к трансформации ЕС в государство, что приведет к ликвидации суверенитета Франции и других стран. Выход из ЕС позволил бы Франции избавиться от этой коррумпированной и тиранической структуры. Таков единственный путь к освобождению, внушающий надежду», — написал Филиппо.

Он также заметил, что одобренный Европарламентом доклад бельгийского депутата Ги Верхофстадта предполагает превращение Еврокомиссии в правительство ЕС с полной отменой права вето для национальных государств.

Планы создания общих сил быстрого реагирования в рамках военной структуры ЕС также вызвали критику со стороны Филиппо.

19 ноября Флориан Филиппо заявил, что мировое сообщество признало успех России на Украине.

Кроме того, он призвал прекратить поставки оружия Украине.

Ранее французский политик заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к смерти Европы.

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