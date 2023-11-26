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В Канаде обеспокоились влиянием сторонников Трампа на поддержку Украины

Трюдо заявил, что правые политики в США и Европе прекращают поддерживать Украину

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Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность ростом правой риторики в Соединенных Штатах и Европе, которая влияет на поддержку Украины. По его словам, движение MAGA (движение Трампа Make America Great Again, в переводе на русский — «Сделаем Америку вновь великой». — «Газета.Ru»), а также политики и партии по всей Европе «начинают прекращать поддержку Украины». Соответствующее заявление он сделал после того, как Консервативная партия Канады единогласно проголосовала против обновления Соглашения о свободной торговле между Оттавой и Киевом, передает Fox News.

Трюдо заявил, что многие политики правых взглядов в США и Европе «начинают повторять российскую дезинформацию и пропаганду».

«Настоящая история — это подъем правого мышления, находящегося под влиянием американского MAGA, которое заставило канадских консерваторов — которые раньше были одними из самых сильных защитников Украины, я признаю это, — отвернуться от того, что нужно Украине», — сказал Трюдо.

По его словам, члены Консервативной партии Канады «отвернулись от друзей и союзников, отвернулись от международного порядка, основанного на правилах, и нашей поддержки Устава ООН и территориальной целостности».

Подобное развитие событий не может не вызывать беспокойства, потому что тенденция поддержки Украины снижается во всем мире, констатировал премьер-министр Канады.

Ранее сообщалось, что популярность канадского премьер-министра Трюдо среди избирателей падает.

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