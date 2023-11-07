Популярность канадского премьера-министра Трюдо среди избирателей падает

Поддержка премьер-министра Канады и лидера правящей Либеральной партии Джастина Трюдо среди населения страны уменьшается, а популярность главы оппозиционной Консервативной партии Канады Пуальевра продолжает повышаться. Об этом, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Abacus Data, сообщает ТАСС.

Согласно опросу, рейтинг одобрения Пуальевра сейчас составляет 40%, увеличившись с октября на 4%. Трюдо поддерживают 29% опрошенных канадцев, в октябре их было 27%. Небольшое улучшение показателей не может преодолеть негативную тенденцию последних месяцев. В исследовании отмечается, что выше 30% рейтинг одобрения премьер-министра Трюдо в последний раз поднимался в июле, а уже в августе он снова опустился на 2%.

За консерваторов готовы проголосовать 39% опрошенных, а за либералов — 26%.

Abacus Data объясняет низкие рейтинги Трюдо и Либеральной партии общей усталостью канадских избирателей от политики либералов, правящих страной последние восемь лет.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден вновь допустил публичную оговорку, исковеркав имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время саммита Американского партнерства ради экономического процветания.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.