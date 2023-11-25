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Египет и Катар ведут переговоры с Израилем и ХАМАС для решения проблемы с заложниками

Al-Arabiya: Египет и Катар ведут переговоры с Израилем и ХАМАС по заложникам

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Ronen Zvulun/Reuters

Катар и Египет ведут переговоры с Израилем и палестинским движением ХАМАС для решения проблемы с задержкой освобождения заложников в секторе Газа, сообщает телеканал Al-Arabiya, ссылаясь на осведомленный источник.

«Египет и Катар ведут переговоры с Израилем и ХАМАС по решению проблемы задержки освобождения заложников», - говорится в материале.

25 ноября военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило об отсрочке освобождения второй группы израильских заложников, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии, включая въезд грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа.

До этого сообщалось, что частный катарский самолет приземлился в израильском аэропорту Бен-Гуриона.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц отмечал, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС, если будет освобождено больше заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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