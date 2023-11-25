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МИД Израиля отверг обвинения в нарушении условий соглашения о перемирии

МИД Израиля заявил, что не нарушал условия соглашения о перемирии с Газой

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Israeli Defence Forces/Reuters

Израиль не нарушал условия соглашения о перемирии в секторе Газа. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Лиор Бен-Дор в эфире телеканала Sky News Arabia.

«Израиль не нарушил ни одно из условий соглашения о перемирии в секторе Газа», — отметил он.

До этого военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявили об отсрочке освобождения второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии. Глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес рассказал телеканалу CNN, что Израиль не соблюдает условий соглашения по освобождению заключенных.

25 ноября Катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе.

Накануне Катар подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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