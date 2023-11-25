МИД Израиля отверг обвинения в нарушении условий соглашения о перемирии

Израиль не нарушал условия соглашения о перемирии в секторе Газа. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Лиор Бен-Дор в эфире телеканала Sky News Arabia.
«Израиль не нарушил ни одно из условий соглашения о перемирии в секторе Газа», — отметил он.
До этого военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» заявили об отсрочке освобождения второй группы заложников до тех пор, пока Израиль не выполнит условия соглашения о перемирии. Глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес рассказал телеканалу CNN, что Израиль не соблюдает условий соглашения по освобождению заключенных.
25 ноября Катарская делегация посетила Израиль для обсуждения продления перемирия в Газе.
Накануне Катар подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных.
Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.