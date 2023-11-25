Названо количество заложников, которое ХАМАС освободит 25 ноября

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц в эфире телеканала BFMTV заявил, что вторая группа удерживаемых в секторе Газа заложников, которые будут освобождены в субботу, будет включать 13 человек.

«Речь идет о 13 заложниках в обмен на 39 террористов, которые выйдут на свободу из израильских тюрем», — сказал он.

22 ноября Израиль и ХАМАС заключили сделку, в соответствии с которой палестинское движение должно отпустить 50 женщин и детей из числа заложников в обмен на четырехдневное прекращение огня. Более того, правительство еврейского государства обязалось выпустить из тюрем палестинских заключенных — по три человека за каждого гражданина страны.

Данное соглашение вступило в силу через два дня. 24 ноября в рамках сделки ХАМАС отпустил 13 израильских граждан и 12 граждан Таиланда, а власти еврейского государства освободили 39 палестинских заключенных.

Ранее в Палестине обвинили Израиль в несоблюдении условий соглашения по заключенным.