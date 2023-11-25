Израиль не исключает продления перемирия с ХАМАС

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Рафаэль Рафовиц заявил, что Израиль допускает возможность продления перемирия с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает BFMTV.

«Такая возможность существует. Речь идет о продлении перемирия в обмен на возвращение заложников», — заявил он.

До этого было названо число израильских заложников, которых освободят 25 ноября. По данным CNN, с заявлением Службы тюрем Израиля согласуется, что 42 палестинских заключенных будут освобождены, поскольку договор о перемирии между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинских заключенных на каждого освобожденного израильского заложника.

Также сообщалось, что глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес обвинил Израиль в несоблюдении условий соглашения по освобождению заключенных.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.