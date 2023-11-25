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Пресс-конференцию трех президентов в Киеве прервала воздушная тревога

Пресс-конференцию глав Украины, Швейцарии, Латвии в Киеве прервала тревога

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Thomas Peter/Reuters

Совместная пресс-конференция президентов Украины Владимира Зеленского, Швейцарии Алена Берсе и Латвии Эдгарса Ринкевичса, а также премьера Литвы Ингриды Шимоните в Киеве была прервана воздушной тревогой. В прямом эфире мероприятие транслировал телеканал «Рада».

На трансляции видно, что сразу после окончания выступления лидеров в зале прозвучали звуки сирен. Выступающие и журналисты быстро покинули зал и направились в бомбоубежище.

При этом сообщений о взрывах в Киеве или работе ПВО не поступало. По данным украинских СМИ, в Киеве не раз намеренно включали сирены тревоги во время визитов иностранных лидеров с целью повлиять на них в вопросе предоставления помощи Украине.

25 ноября украинские СМИ сообщили о рекордной атаке дронов-камикадзе на города Украины в ночь на 25 ноября. ПВО ночью работала в Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях, а также в Киеве и подконтрольном украинским властям городе Запорожье.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога.

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