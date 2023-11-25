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Экс-разведчик Риттер рассказал, как Украина может лишиться половины территорий

Экс-разведчик Риттер: после краха ВСУ Украина потеряет 50% территории

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Wikimedia Commons

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису заявил, что после коллапса ВСУ Украина может потерять 50% своей территории.

Риттер уверен, что армия Украины находится на грани коллапса, так как у ВСУ закончились резервы солдат и боеприпасов. По его словам, если она падет, то произойдет стремительный отход войск, на место которых придет российская армия.

Экс-разведчик полагает, что кто-то из приближенных к руководству страны должен убедить президента Украины Владимира Зеленского прекратить военные действия, иначе судьба Украины может быть плачевной.

«Надеюсь, у них хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20% потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40% или 50%», — резюмировал Риттер.

До этого Риттер заявлял, что Запад ищет способы избавиться от Украины и украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине истощил военные запасы США.

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