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Финляндия отказалась от политических дискуссий с Россией по ситуации на границе

Премьер Орпо: Финляндия не планирует политдискуссии с РФ по ситуации на границе

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Lehtikuva/Emmi Korhonen/Reuters

Власти Финляндии не планируют вести политические дискуссии с Российской Федерацией относительно ситуации на восточной границе. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, трансляция велась на портале Yle.

С 24 ноября по решению Финляндии на всей российско-финской границе остался только один открытый КПП — МАПП «Лотта» в Кольском районе Мурманской области.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне... С Россией не ведется никаких политических дискуссий», — сказал Орпо.

По его словам, Хельсинки не намерены способствовать переговорам по ситуации на российско-финской границе.

При этом в этот же день пограничная служба Финляндии сообщала о том, что переговоры с Россией по вопросу пропуска мигрантов через границу продвигаются безуспешно. По данным издания Yle, российская сторона заявляет о неспособности препятствовать приезду мигрантов к финской границе в соответствии с законодательством страны.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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