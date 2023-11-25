Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС

Победа партии правого политика Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет «худшим кошмаром» для ЕС. Такое мнение высказали журналисты американского издания Politico.

Они напомнили, что Вилдерс выступает за Nexit — выход Нидерландов из Евросоюза. Политик не станет Брюсселю другом, уверены авторы статьи.

В Politico опасаются, что с приходом Вилдерса к власти переход на зеленую энергетику и отправка финансовой помощи Украине станут в ЕС предметом для дискуссий. От этих направлений могут и вовсе отказаться.

До этого украинское издание Kyiv Independent писало, что Вилдерс может принести проблемы Киеву, если станет премьер-министром, поскольку его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо способен повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. В публикации говорится, что победа «Партии свободы» (PVV) Вилдерса сменит вектор политики Нидерландов как безоговорочного союзника Украины.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила Партия свободы. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает Вилдерса наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Ранее Марин Ле Пен связала выборы в Нидерландах с недовольством миграционной политикой ЕС.