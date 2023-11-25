Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Итоги выборов в Нидерландах назвали худшим кошмаром для ЕС

Politico считает победу Вилдерса в Нидерландах худшим кошмаром для ЕС

close
100%
Reuters

Победа партии правого политика Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах станет «худшим кошмаром» для ЕС. Такое мнение высказали журналисты американского издания Politico.

Они напомнили, что Вилдерс выступает за Nexit — выход Нидерландов из Евросоюза. Политик не станет Брюсселю другом, уверены авторы статьи.

В Politico опасаются, что с приходом Вилдерса к власти переход на зеленую энергетику и отправка финансовой помощи Украине станут в ЕС предметом для дискуссий. От этих направлений могут и вовсе отказаться.

До этого украинское издание Kyiv Independent писало, что Вилдерс может принести проблемы Киеву, если станет премьер-министром, поскольку его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо способен повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. В публикации говорится, что победа «Партии свободы» (PVV) Вилдерса сменит вектор политики Нидерландов как безоговорочного союзника Украины.

22 ноября в Нидерландах прошли парламентские выборы с участием 26 партий, в которых больше всего голосов получила Партия свободы. Она забрала 35 из 150 депутатских мандатов. Это делает Вилдерса наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра.

Ранее Марин Ле Пен связала выборы в Нидерландах с недовольством миграционной политикой ЕС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий