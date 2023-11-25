Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о неспособности вытеснить российские войска из Донбасса и Крыма

Обозреватель Шапиро: ВСУ не способны вытеснить Россию из Донбасса и Крыма

close
100%
Reuters

Американский юрист, политический обозреватель Бен Шапиро высказал мнение на своем YouTube-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма.

«Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма», — сказал Шапиро.

По мнению обозревателя, украинские войска не показали способности сделать это. Шапиро отметил, что США планировали поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика. По его мнению, этот момент настал.

До этого экс-разведчик Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер заявлял, что Вооруженные силы России смогли добиться значительных успехов на территории Донецкой области.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также высказывал мнение, что украинцы задумались о территориальных уступках России, поскольку потеряли надежду на победу и разочаровались в действующей власти.

Ранее экс-аналитик ЦРУ предрек, что США не смогут помогать Украине и Израилю одновременно.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий