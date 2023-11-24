Байден призвал к обновлению усилий по решению конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден заявил, что мировое сообщество должно обновить свои усилия по двугосударственному решению конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, цикл насилия на Ближнем Востоке должен быть прекращен.

«Мы должны обновить усилия по продвижению к решению в рамках концепции «два государства для двух народов», чтобы израильтяне и палестинцы когда-нибудь смогли жить бок о бок», — сказал Байден.

Ранее Байден заявил, что реализация договоренностей Израиля с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников и временном прекращении огня — это только начало процесса, но пока все идет хорошо. Он подчеркнул, что нужно решительно добиваться двугосударственного решения существующей проблемы, чтобы позволить израильтянам и палестинцам «жить бок о бок с равной мерой свободы и достоинства для двух народов».

До этого телеканал NBC заявлял, что Байден убедил Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с ХАМАС.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.