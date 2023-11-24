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В Казахстане отрицают поставку военной техники в Армению

Минобороны Казахстана отрицает поставку военной техники в Армению

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Pavel Mikheyev/Reuters

Министерство обороны Казахстана заявило, что информация о поставках казахстанской военной техники в Армению не соответствует действительности. Об этом сообщается на казахстанском портале stopfake.kz.

Как сообщает портал, ранее в соцсетях и на некоторых сайтах распространилось сообщение о поставках Казахстаном военной техники в Армению.

«Распространяемая информация о якобы имевших место поставках казахстанского вооружения в Республику Армения не соответствует действительности», — говорится в сообщении Минобороны Казахстана.

Там также добавили, что с 2022 года в республике введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что инициативы Казахстана усилят потенциал Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время его председательства.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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