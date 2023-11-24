Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финляндия готова продолжать сотрудничество с российской погранслужбой

Посол Финляндии заявил о готовности продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ

close
100%
Imago/Vesa Moilanen/Global Look Press

Финляндия готова продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ. Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.

В МИД рассказали, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 24 ноября посетил российский МИД, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября временно закрыть пункты пропуска через границу Куусамо, Салла и Вартиус.

В министерстве заявили, что российские пограничники стали разрешать людям пересекать восточную границу Финляндии на пограничных переходах без въездных документов, требуемых Финляндией. Посол Финляндии в Москве выразил возражение подобным действиям, отметили там.

«Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ. В этом отношении Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой Российской Федерации в соответствии с действующими договорами», — говорится в сообщении МИД.

В МИД Финляндии добавили, что причиной ухудшения двусторонних отношений между Хельсинки и Москвой стала военная операция РФ на Украине.

До этого сообщалось, что в Мурманске начали бороться с переходом мигрантов в Финляндию.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий