Финляндия готова продолжать сотрудничество с российской погранслужбой

Финляндия готова продолжать сотрудничество с погранслужбой РФ. Об этом сообщается на сайте МИД Финляндии.

В МИД рассказали, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря 24 ноября посетил российский МИД, чтобы проинформировать о решении правительства Финляндии от 22 ноября временно закрыть пункты пропуска через границу Куусамо, Салла и Вартиус.

В министерстве заявили, что российские пограничники стали разрешать людям пересекать восточную границу Финляндии на пограничных переходах без въездных документов, требуемых Финляндией. Посол Финляндии в Москве выразил возражение подобным действиям, отметили там.

«Посол также подчеркнул, что Финляндия будет обеспечивать собственную безопасность границ. В этом отношении Финляндия готова продолжить сотрудничество с Пограничной службой Российской Федерации в соответствии с действующими договорами», — говорится в сообщении МИД.

В МИД Финляндии добавили, что причиной ухудшения двусторонних отношений между Хельсинки и Москвой стала военная операция РФ на Украине.

До этого сообщалось, что в Мурманске начали бороться с переходом мигрантов в Финляндию.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.