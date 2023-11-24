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Путин оценил возможности искусственного интеллекта

Путин: ИИ не заменит врача или учителя, но может помочь им

Президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в столичном Центре международной торговли прокомментировал возможности и сферы применения ИИ. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского президента, ИИ не может заменить живых специалистов, но может стать для них серьезным подспорьем.

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — подлился Путин.

До этого ИИ сочинил для президента новогоднюю сказку про приключения Деда Мороза и Снегурочки. Также в ходе конференции Путин ознакомился с различными возможностями ИИ. В частности, искусственный интеллект способен создавать видео- и аудиоконтент, обучать школьников, писать картины, создавать рассказы.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перед стартом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в столичном Центре международной торговли опробовал возможности актуальных разработок в сфере искусственного интеллекта.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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