Пашинян посетовал на реакцию Баку на «Перекресток мира»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект «Перекресток мира», предполагающий развитие транспортных коммуникаций со всеми соседями (Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией), холодно встретили в Баку, передает News.am. По его словам, инициатива предусматривает, что каждая страна посредством своих государственных институтов осуществляет пограничный, таможенный контроль и обеспечивает безопасность на своей территории.

«Первая реакция Азербайджана следующая: отныне они, кажется, больше не заинтересованы этим проектом, поскольку осуществляют связь с Ираном. Мы совсем не против, но это наше предложение. Причем есть еще один пункт: на основе взаимности может происходить упрощение процедур. Они должны быть для всех стран-участниц проекта. Здесь мы достаточно гибкие», — пояснил .

Он добавил, что власти Армении пытаются проводить политику, направленную на повышения суверенитета государства в институциональном плане.

Пашинян представил программу «Перекресток мира» в середине осени 2023 года. Инициатива должна способствовать укреплению стабильности в регионе за счет повышения связей между Грузией, Азербайджаном, Ираном, Турцией и Арменией. В рамках этих проектов Ереван предполагает работать над созданием транспортных коридоров из Азии через территорию Ирана и Армении с последующим возможным выходом к побережью Черного моря и далее в европейские страны.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о преодолении препятствий для мира с Арменией.