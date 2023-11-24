Пашинян заявил, что Россия взяла с Армении деньги за оружие, но не поставила его

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заплатил Москве миллионы долларов за вооружение, но не получил ни оружие, ни деньги обратно. Об этом он сообщил, отвечая на видеовопросы граждан в прямом эфире, передает армянское издание News.am.

Как рассказал армянский премьер, в настоящее время ведутся дискуссии о механизмах, с помощью которых можно было бы решить эту проблему.

«Например, одним из вариантов может быть сокращение суммы денег, выплачиваемых России из долга Армении ... Но и здесь самой России нужны вооружения, и мы готовы здесь работать, и я надеюсь, что эти обсуждения принесут конкретные результаты», — цитирует Пашиняна издание.

Армения отказалась присутствовать на саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. В армянском МИД заверили, что Ереван не собирается выходить из организации. Замглавы МИД Армении Сафарян заявил, что между Москвой и Ереваном сохраняются рабочие отношения, несмотря на разногласия.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.