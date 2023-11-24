Песков познакомился с нейросетью для написания речей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков перед стартом конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey) в столичном Центре международной торговли опробовал возможности актуальных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации агентства, Пескову продемонстрировали нейросетевую модель и предложили задать ей вопрос.

Представитель Кремля поинтересовался, что рассказать подрастающему поколению на марафоне «Знание». Она за считанные секунды сгенерировала ряд идей: предложила сделать историко-географическую викторину, мастер-класс по конструированию национальной одежды, конкурс рисунков или фото.

«Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро», — впечатлился пресс-секретарь.

Кроме того, Песков познакомился с работой ИИ, генерирующего образы. Он полюбовался заснеженным Минском и Красной площадью в стиле Сальвадора Дали, которые ему нарисовала эта нейросеть.

Перед этим Песков анонсировал, что российский президент Владимир Путин примет участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Ранее в Кремле оценили итоги виртуального саммита G20 с участием Путина.