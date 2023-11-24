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Посла Эстонии в Киеве лишат личной охраны

МИД Эстонии принял решение об отказе от телохранителя для посла на Украине

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Посольство Эстонии в Киеве

Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк в скором времени лишится личной охраны, пишет ERR. По информации портала, эстонский МИД решил отказался от телохранителей дипломата, приставленных к ней после начала российской военной спецоперации на Украине.

«Мы хотели бы отказаться от мер персональной охраны в посольстве Эстонской Республики на Украине с 1 января 2024 года», — говорится в письме канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова.

Он добавил, что в настоящее время в личной охране дипломата нет необходимости. В МИД Эстонии подчеркнули, что риски для безопасности посла снизились, несмотря на продолжение конфликта на Украине.

«В министерстве пояснили, что посол в основном выполняет свои обязанности в Киеве, где стало значительно безопаснее <...> Кроме того, если посол выполняет свои обязанности в зоне повышенного риска, то защиту посла обеспечивает Украина, а в случае важных делегаций, прибывающих из Эстонии, МИД часто выделяет для них отдельную группу личной охраны», — указывается в материале.

Ранее в Эстонии усомнились в изменении хода боевых действий на Украине из-за западных истребителей.

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