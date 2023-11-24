Экс-премьер Украины: Зеленский не в состоянии сместить Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский не в состоянии сместить главнокомандующего украинскими Вооруженными силами (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, США держат обстановку в стране под своим полным контролем.

«Поэтому никакой Залужный не двинется против Зеленского, пока не получит отмашку от американцев. И никакой Зеленский самовольно не будет увольнять Залужного. Что же касается Порошенко, его уже один раз убрали. Причем сделали это, естественно, США. Второй раз они его ставить не будут», — отметил Азаров.

В ноябре бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в своей статье для Asia Times сообщил, что Зеленский готовится арестовать Залужного.

В то же время источник, близкий к украинскому лидеру, заявил Bloomberg, что отношения Зеленского с Залужным далеки от «громких заголовков» СМИ.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону высказал мнение, что Зеленский будет свергнут своими же генералами.