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Названа дата переговоров глав МИД Южной Кореи, Китая и Японии в Пусане

Главы МИД Южной Кореи, Китая и Японии проведут переговоры в Пусане 26 ноября

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Министры иностранных дел Республики Корея, Китая и Японии Пак Чин, Ван И, Ёко Камикава запланировали проведение переговоров 26 ноября в Пусане. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на южнокорейское внешнеполитическое ведомство.

«На этих переговорах, как ожидается, министры иностранных дел обменяются мнениями по широкому кругу вопросов», — уточнили в сообщении.

Среди вопросов повестки дня встречи: развитие трехстороннего сотрудничества и подготовка к проведению трехстороннего саммита. Кроме того, Пак Чин собирается встретится с коллегами в двустороннем формате. Не исключено, что запуск разведывательного спутника КНДР и расширение сотрудничества республики с Россией может тоже стать предметом обсуждения.

Трехсторонние переговоры глав МИД впервые прошли в 2007 году, саммит не проводился во время пандемии.

21 ноября в Японии сообщили о запуске Северной Кореей ракеты со спутником.

Ранее власти Южной Кореи обратились к КНДР насчет спутника.

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