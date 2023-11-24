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В Нидерландах задержали подростка по подозрению в нападении на политика

NL Times: в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика

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Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Полиция Нидерландов арестовала несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на лидера нидерландской правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде на предвыборной встрече в городе Гронинген на севере страны, сообщает портал NL Times, ссылаясь на прокуратуру.

Несколько дней назад на предвыборной встрече в кафе The Cabin неизвестный ударил политика по голове пивной бутылкой, из-за травмы Боде госпитализировали. Нападавшего задержали на месте, им оказался 15-летний подросток, его взяли под стражу для допроса, мотив остается неизвестным.

«Согласно прокуратуре, второй подозреваемый, также несовершеннолетний мальчик из Гронингена, был арестован в четверг», — сообщает портал.

Из-за возраста подозреваемых, детали инцидента не раскрываются.

Сам политик заявил, что произошедшее является «политической атакой» на его партию и ее позиции.

В октябре Тьерри Боде уже подвергался нападению. В Гентском университете в Бельгии, где у него была запланирована лекция, неизвестный ударил политика складным зонтом по голове.

Нидерландский политик не раз высказывался против поставок оружия на Украину Западом, и еще до российской СВО неоднократно служил объектом критики за пророссийские высказывания.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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