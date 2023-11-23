В Ватикане хотят верить словам Путина о конфликте на Украине

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Святой Престол хотел бы верить словам Владимира Путина о стремлении России завершить конфликт на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я надеюсь, что [его слова] заслуживают доверия, мы все на это надеемся», — сказал кардинал, отвечая на вопрос журналистов о том, можно ли доверять президенту России.

Накануне в ходе саммита G20 Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — сказал российский лидер.

Президент России также призвал задуматься о трагедии на Украине.

Ранее Шольц призвал Путина вывести войска с Украины.