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Путин заявил, что РФ не отказывалась от переговоров с Украиной

Путин: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Его слова в ходе саммита G20 передает ТАСС.

«Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», — сказал российский лидер.

До этого депутат Верховный рады Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву предложил властям Украины рассмотреть возможность компромисса с Россией.

20 ноября американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявлял, что США должны прекратить вмешательства, чтобы Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский сели за стол переговоров.

Киев на законодательном уровне запретил переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, Москва при этом заявляла о готовности к перемирию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что ситуация может перейти в мирное русло при учете фактической обстановки и новых реалий, так как требования Москвы хорошо известны.

Ранее сенатор РФ заявил, что Зеленский не может формировать условия мира на Украине.

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