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Шольц призвал Путина вывести войска с Украины

Канцлер ФРГ Шольц призвал Путина закончить СВО и вывести войска с Украины

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РИА «Новости»/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что призвал президента России Владимира Путина завершить специальную военную операцию и вывести войска. Его слова на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони передает РИА Новости.

«Президент России сегодня впервые с начала вторжения на Украину принял участие в видеоконференции глав государств и правительств стран G20. Я призвал к тому, чтобы президент Путин прекратил свое вторжение на Украину и вывел войска с территории Украины, чтобы эта война, наконец, закончилась», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также отметил, что Германия выступает за «длительный и справедливый мир» на Украине на основе Устава ООН.

До этого Шольц заявлял, что намерен продолжать диалог с Путиным. По его мнению, для начала переговорного процесса Россия должна вывести войска с территории Украины, но российский глава не готов к такому шагу.

В ходе своего выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки» Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, и сейчас всем странам нужно искать пути для ее скорейшего прекращения.

Ранее Путин объяснил, как Москва относится к мирным переговорам с Киевом.

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