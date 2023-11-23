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Президента Эстонии заподозрили в переходе на сторону оппозиции

Премьер Эстонии Каллас обвинила президента Кариса в поддержке оппозиции

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис занял сторону оппозиции, допустив отказ от утверждения законов, не связанных с госбюджетом, считает премьер-министр страны Кая Каллас, передает ERR. По ее словам, действия оппонентов властей в парламенте подрывают доверие к демократии.

«Президент действительно явно начал поддерживать здесь оппозицию. Возможно, нам следует чаще обращаться к президенту с призывами. Ситуация в Рийгикогу никоим образом не вызвана нами. Работе парламента препятствует оппозиция. Это подрывает доверие к демократии, не отвечает ничьим интересам и никоим образом не соответствует конституции», — пояснила Каллас.

Как отмечает ERR, Карис допустил блокировку законов, принятых с вотумом доверия, раскритиковав эту практику в Рийгикогу в целом. Портал добавляет, что президент Эстонии пообещал проверять, нужны ли эти законы для принятия госбюджета.

«Увязывание с доверием — следствие того, что работа Рийгикогу парализована и правительство должно иметь возможность принимать решения. Для этого предназначен этот инструмент. В конституции нет такого места, где президент может сказать, что эти вещи вы можете увязывать, а эти — нет», — подчеркнула Каллас в ответ на заявление президента Эстонии.

Ранее в Эстонии начали готовить вотум недоверия кабмину во главе с Каллас.

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