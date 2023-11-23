Зеленский обновил антироссийские санкции

Украинский президент Владимир Зеленский посредством двух указов ввел ограничительные меры против 303 юридических и 147 физических лиц, преимущественно из России. Соответствующие документы размещены на официальном сайте украинского лидера.

Согласно указу, под рестрикции попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, уполномоченные по правам человека в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) Дарья Морозова и Виктория Сердюкова соответственно и другие.

Среди юридических лиц, попавших в санкционные списки, числятся авиакомпании, строительные и технологические фирмы, зарегистрированные на территориях РФ, Кипра, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других государствах.

Перед этим Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан России.

Ранее Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.