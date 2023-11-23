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Зеленский обновил антироссийские санкции

Зеленский ввел санкции против 303 компаний и 147 физлиц преимущественно из РФ

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Olivier Matthys/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский посредством двух указов ввел ограничительные меры против 303 юридических и 147 физических лиц, преимущественно из России. Соответствующие документы размещены на официальном сайте украинского лидера.

Согласно указу, под рестрикции попали командующий группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Евгений Бурдинский, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, уполномоченные по правам человека в Донецкой и Луганской народной республиках (ДНР и ЛНР) Дарья Морозова и Виктория Сердюкова соответственно и другие.

Среди юридических лиц, попавших в санкционные списки, числятся авиакомпании, строительные и технологические фирмы, зарегистрированные на территориях РФ, Кипра, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других государствах.

Перед этим Зеленский подписал два указа, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях в отношении граждан России.

Ранее Медведчук назвал Зеленского последним президентом Украины.

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