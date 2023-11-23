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Лукашенко рассказал, как ОДКБ стать сильнее

Лукашенко призвал ОДКБ к единству для повышения силы организации

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо более тесное взаимодействие между странами-участницами, передает БелТА. По его словам, это позитивно скажется на ОДКБ и ее возможностях.

«Будем едины мы — будет сильнее наша организация. Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ. Но этого мало. Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что углубление сотрудничества стран – участниц ОДКБ необходимо в ближнесрочной перспективе. Лукашенко подчеркнул, что в противном случае у организации могут возникнуть проблемы с реагированием, когда «где-то вспыхнет».

Ранее Лукашенко отметил провокационный характер некоторых партнеров по ОДКБ.

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