Лукашенко рассказал, как ОДКБ стать сильнее

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо более тесное взаимодействие между странами-участницами, передает БелТА. По его словам, это позитивно скажется на ОДКБ и ее возможностях.

«Будем едины мы — будет сильнее наша организация. Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ. Но этого мало. Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что углубление сотрудничества стран – участниц ОДКБ необходимо в ближнесрочной перспективе. Лукашенко подчеркнул, что в противном случае у организации могут возникнуть проблемы с реагированием, когда «где-то вспыхнет».

Ранее Лукашенко отметил провокационный характер некоторых партнеров по ОДКБ.