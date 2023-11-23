В России заявили о вероятном появлении Пашиняна в Петербурге

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва ожидает визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Санкт-Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ и саммит ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что в Питер приедут (представители Армении. — «Газета.Ru»). Там будет неформальная встреча традиционная лидеров стран СНГ и будет формальное заседание ЕврАзЭС», — сказал Ушаков.

Он отметил, что на данном заседании председателем ЕАЭС после РФ становится Армения.

«Поэтому я думаю, что Пашинян приедет, чтобы принять эстафету у Владимира Владимировича Путина», — сказал Ушаков.

17 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не знают, приедет ли премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречи ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге.

14 ноября в пресс-службе премьер-министра Армении сообщили, что Пашинян предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко, что не приедет на саммит ОДКБ. При этом армянский премьер выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут его решение.

Ранее Лукашенко отреагировал на отсутствие Армении на саммите ОДКБ.