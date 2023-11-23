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Глава МИД Ирана направился с визитом в Катар

Министр иностранных дел Ирана Абдоллахиян направился с визитом в Катар

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Михаил Джапаридзе/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян продолжает свое турне по Ближнему Востоку. Очередным пунктом его поездки стала столица Катара, Доха, куда он направился из ливанского Бейрута, сообщает агентство Mehr.

«Покинув Ливан, министр иностранных дел нашей страны направился с визитом в Катар для проведения переговоров с властями этой страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Катар сыграл серьезную роль в достижении краткосрочного перемирия между Израилем и ХАМАС.

Находясь в Ливане, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел встречу с генеральным секретарем шиитской организации «Хезболла», на которой обсуждался вопрос урегулирования ближневосточного конфликта.

20 ноября президент Ирана призвал лидеров 50 стран, включая РФ и КНР, надавить на Израиль.

Ранее Абдоллахиян побывал в Москве, где обсудил ситуацию в Газе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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