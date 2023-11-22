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Додон оценил возможность вступления Молдавии в ЕС без Приднестровья

Додон: вступление Молдавии в ЕС без ПМР станет предательством нацинтересов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вступление Кишинева в Европейский союз (ЕС) без Приднестровья станет предательством национальных интересов страны. Об этом он сообщил на встрече с послом ЕС в республике Янисом Мажейксом, сообщается в Telegram-канале экс-главы государства.

«Распространяемая нынешней властью идея об интеграции в ЕС без Приднестровья является предательством национальных интересов. Решения об интеграции в любой союз должны приниматься только гражданами этой страны и только путем референдума», — написал Додон.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

В октябре Мажейкс заявлял, что Евросоюз ожидает от властей Молдавии урегулирования приднестровской проблемы одновременно с продвижением по пути евроинтеграции. Он добавил, что урегулирование ситуации вокруг непризнанного Приднестровья играет важную роль в процессе присоединения Молдавии к объединению. Мажейкс подчеркнул, что территориальные вопросы требуют решения, в частности, из-за правовых норм ЕС.

Ранее Санду призвала избавиться от «сепаратистского режима» в Приднестровье.

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