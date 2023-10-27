Санду призвала избавиться от «сепаратистского режима» в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду считает, что Москва в течение многих лет поддерживала и поддерживает «сепаратистский режим» на территории Приднестровья, который мешает реинтеграции непризнанной республики в состав страны. Она подчеркнула, что от этого режима необходимо избавиться, передает портал NewsMaker со ссылкой на радио «Голос Бессарабии».

По словам главы государства, у Кишинева есть видение того, как должна произойти реинтеграция , однако сейчас главная задача — сохранить стабильность на обоих берегах Днестра, чтобы не допустить втягивания страны в войну.

«Я хочу напомнить, что это не конфликт между людьми на правом и левом берегах. <…> Этот конфликт возник в результате того, что Москва поддержала сепаратистский режим, и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет этот сепаратистский режим. <…> Все это достойно осуждения, и решение ясно — избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну», — заявила президент Молдавии.

Она также отметила, что Кишинев сможет вступить в Евросоюз «реинтегрированной страной», либо, если этого не произойдет, существует вариант присоединения к ЕС сначала правого берега, потом левого.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия стремится контролировать государства бывшего СССР, как раньше контролировала страны Центральной и Восточной Европы.

До этого Санду говорила, что Россия якобы много лет шантажирует республику. По ее словам, российская сторона в целом представляет угрозу для молдавского государства.

Ранее Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Приднестровья.