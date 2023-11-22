Президент Эстонии посетит границу с Ленобластью

Президент Эстонии Алар Карис утром 23 ноября посетит пограничный пункт пропуска «Нарва», соседствующий с российским переходом «Ивангород», который «оказался под миграционным давлением». Об этом сообщает сайт главы прибалтийского государства.

Карис оценит, можно ли назвать ситуацию на границе рядом с переходом миграционным кризисом, следует из текста.

До этого Эстония привезла к российской границе в Нарве противотанковые заграждения «зубы дракона».

Отмечается, что в ночь на 17 ноября на пограничном мосту в Нарве очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными бетонными блоками в кузове. В них опознали «зубы дракона» — фортификационные сооружения, предназначенные для блокирования проезда техники.

Руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва пояснил, что бетонные блоки подготовлены на случай, если правительство Эстонии решит ограничить въезд в страну со стороны России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов.

Ранее стало известно, что Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией.