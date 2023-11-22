Финляндия оставит только один работающий КПП на границе с Россией на самом севере страны и закроет три других еще действующих в данный момент. Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Как выяснило издание, заместитель канцлера юстиции Финляндии одобрил новые ограничения, и проект находится на столе главы ведомства. Согласно нему, рабочим останется только самый северный погранпереход Райа-Йосеппи.

Отмечается, что правительство Финляндии может принять новые меры уже сегодня, 22 ноября, и объявить о них сразу после принятия решения.

До этого Минюст Финляндии отказался ужесточать ограничения на границе с Россией, согласно которым Хельсинки, вероятно, планировал закрыть все пункты пропуска. Вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен объяснил, что в случае ужесточения беженцы не смогут подавать прошения об убежище, а такое их право закреплено законодательно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Издание «Фонтанка» сообщало, что за последние несколько дней около 400 беженцев, преимущественно из арабских стран, перебрались из России в Финляндию. С 18 ноября финские власти закрыли на три месяца пять КПП на границе с Россией.

Ранее в Швеции призвали как можно быстрее принять страну в НАТО из-за страха перед РФ.