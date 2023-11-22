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МИД: МАГАТЭ использует лаборатории РФ для анализа проб воды с АЭС «Фукусима-1»

Захарова: МАГАТЭ задействует лаборатории РФ для анализа проб воды с «Фукусимы-1»

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KYODO/Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило готовность задействовать лаборатории в России для анализа проб воды, сброшенной в море из японской АЭС «Фукусима-1». Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

4 ноября Росрыболовство заявило, что в японской экономической зоне промысла после сброса воды с АЭС «Фукусима-1» есть превышения концентраций вредных веществ.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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