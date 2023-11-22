Президент России Владимир Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества. На эту должность назначен Виталий Кузнецов, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», — указано в документе.

Другим указом глава российского государства освободил от этой должности Николая Долуду.

16 ноября Владимир Путин назначил Антона Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга.

7 ноября российский президент своим указом назначил главой Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Чечня генерал-майора полиции Аслана Ирасханова.

В сентябре Путин своим указом назначил судей в новых российских регионах. На шесть лет заместителем председателя Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР) назначен Вадим Васляев, заместителями председателя Верховного суда Луганской народной республики (ЛНР) — Елена Островская, Сергей Туренко. В Запорожье заместителем областного суда стал Дмитрий Шелудяков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».