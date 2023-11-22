Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Путин снял Долуду с должности атамана Всероссийского казачьего общества

close
100%
Всероссийское казачье общество

Президент России Владимир Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества. На эту должность назначен Виталий Кузнецов, указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Всероссийского казачьего общества», — указано в документе.

Другим указом глава российского государства освободил от этой должности Николая Долуду.

16 ноября Владимир Путин назначил Антона Лисицына заместителем директора Росфинмониторинга.

7 ноября российский президент своим указом назначил главой Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Чечня генерал-майора полиции Аслана Ирасханова.

В сентябре Путин своим указом назначил судей в новых российских регионах. На шесть лет заместителем председателя Верховного суда Донецкой народной республики (ДНР) назначен Вадим Васляев, заместителями председателя Верховного суда Луганской народной республики (ЛНР) — Елена Островская, Сергей Туренко. В Запорожье заместителем областного суда стал Дмитрий Шелудяков.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий